فريق ترامب يناقش فكرة غزو المكسيك

وقال لفريق ترامب: "الموضوع يكمن في الحجم الذي يجب أن يكون عليه غزو المكسيك؟ هذا هو السؤال الأهم".ووفقا للمجلة، أعرب أعضاء الأمريكية المقبلة، بمن فيهم المرشحان لمنصبي ووزير الخارجية، عن التأييد العلني لفكرة "استخدام القوات المسلحة الأمريكية في المكسيك".وقالت مصادر للمجلة، إنه "يجري النظر في خيارات مختلفة، بدءا من "الغزو الخفيف" باستخدام القوات الخاصة للقضاء على زعماء الكارتلات وحتى الغارات ضد البنية التحتية لعصابات المخدرات".ويشار إلى أن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، السيناتور ماركو روبيو، أيد فكرة إرسال وحدات من الأمريكي إلى المكسيك، بشرط "التعاون مع الحكومة المكسيكية وتنسيق العمل مع قوات والشرطة المكسيكية.وبحسب معلومات المجلة، قال خلال أحاديث خاصة، إنه يعتزم مطالبة حكومة المكسيك بوقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة، "وإلا فإنه سيرسل قوات أمريكية إلى هذه الدولة.وفي وقت سابق، شدد على أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب . وردت السلطات المكسيكية بالقول إنها سترد بطريقة متوازية، وإن عواقب الحرب التجارية ستكون سلبية على الاقتصاد الأمريكي.