بوتين يحذر: ترامب ليس آمنا على حياته حتى الآن

وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة معاهدة الجماعي في الكازاخستانية آستانا: "لقد دهشت من استخدام أساليب النضال غير المتحضرة ضد ترامب، بما في ذلك محاولة الاغتيال، أكثر من مرة، وبالمناسبة، وبحسب رأيي، فهو حتى الآن ليس آمنا".وأضاف: "كانت هناك مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد أنه شخص ذو خبرة، وآمل أن يكون أكثر حذرا".كما انتقد الرئيس "تعرض أفراد عائلة وأطفاله للهجوم أيضا".وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إصابة بأذنه في محاولة اغتيال نجا منها في ولاية بنسلفانيا في تموز.وفي حادث منفصل في ايلول، وجهت تهمة إلى رجل آخر بمحاولة اغتيال بعد أن اكتشف عملاء الخدمة السرية اختباءه وبحوزته بندقية بالقرب من الغولف الخاص بترامب في بالم بيتش، وقد أنكر المتهم هذه التهم.