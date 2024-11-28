طهران تكشف: واشنطن وباريس توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني

وقال اللواء حسين سلامي، إن "إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه للزوال".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أقوى"، كاشفا أن "الولايات وفرنسا توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.