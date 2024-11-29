قرار جديد من تشاد يخص اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

وقال عبد الرحمن في بيان، إنّ "حكومة تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية".وأضاف البيان أن "الوقت قد حان لكي تفرض تشاد سيادتها بشكل كامل بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال".