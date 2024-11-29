فرنسا: "نووي إيران" قد يكون أخطر تهديد على الإطلاق

وقال ليرنر أن "فرنسا وبريطانيا تعملان على وضع استراتيجيات للاستعداد لمثل هذا الأمر".وأضاف في تصريحات أدلى بها في السفارة بباريس مع نظيره البريطاني ريتشارد مور: "وكالاتنا تعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ما يمثل دون شك أحد أخطر التهديدات، ما لم يكن الأخطر على الإطلاق، في الشهور المقبلة وهو الانتشار النووي الإيراني المحتمل".تأتي تصريحات ليرنر، بينما تجتمع وقوى أوروبية في جنيف لمناقشة النووي والوضع في الأوسط، وعلاقات طهران مع في خضم الحرب في أوكرانيا.وقال المسؤول الفرنسي: "المخابرات ستكون شديدة الأهمية كي يتسنى للسلطات اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الاستراتيجيات الصحيحة".وأيد مور، الذي يرأس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي6) تصريحات ليرنر.وقال "الطموحات النووية لهذا النظام تواصل تهديدنا جميعا".