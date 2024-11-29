الصين تحذر الولايات المتحدة بشأن تايوان

وتعارض الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، أي فعاليات أو زيارات خارجية من جانب زعماء الجزيرة، وخاصة تلك التي تشمل الولايات .وأكد متحدث باسم الأمريكية على موقف الولايات بأن مرور أي مسؤولين تايوانيين رفيعي المستوى بالأراضي الأمريكية أمر روتيني و"يتفق مع الممارسة القديمة، والطبيعة غير الرسمية لعلاقاتنا مع تايوان، وسياسة الواحدة التي تنتهجها واشنطن، والتي ستظل دون تغيير".وأضاف المتحدث: "لا نرى أي مبرر لاستخدام العبور الخاص والروتيني غير (للأراضي الأمريكية) ذريعة للاستفزاز".ومن المرجح أن تبدأ تدريبات عسكرية في الأيام المقبلة بالقرب من تايوان.ويقدر مسؤولو في ومسؤولون إقليميون أن بكين ستستخدم زيارة رئيس تايوان إلى المحيط الهادي وتوقفاته المقررة في الولايات ذريعة للقيام بهذه التدريبات.