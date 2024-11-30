للمرة الثانية خلال ساعات.. "إسرائيل" تعترض مسيّرة قادمة من العراق

وقال الجيش، في بيان، إن سفينة صاروخية تابعة لسلاح البحرية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق، دون تحديد مكان إطلاقها، لكنه غالبا ما يستخدم عبارة "جهة الشرق" للإشارة إلى .وأضاف أن صفارات الإنذار لم تفعّل لأن الحدث وقع خارج الأجواء الإسرائيلية.وهذه هي المرة الثانية خلال الساعات الأخيرة الماضية التي يعلن فيها "الجيش الإسرائيلي" اعتراض مسيّرة قادمة من جهة .وخلال الشهور الماضية، أطلقت "المقاومة الإسلامية بالعراق" مسيّرات في هجمات طالت أهدافا عدة بإسرائيل، بينها إيلات، دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رصدت "إسرائيل" 65 هجوما بمسيّرات قادمة من منذ بداية الشهر، وسط ارتفاع في عدد الهجمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.