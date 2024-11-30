بعد 16 عاما من هجمات مومباي.. الهند تتحدث عن معركة قانونية

في ليلة السادس والعشرين من تشرين الثاني 2008، ضرب هجمات مسلحة قلب مومباي الهندية، أدت إلى تدمير .

وأسفرت أعمال العنف التي يُعتقد من نفذها مرتبط بجماعة "لشكر طيبة" المسلحة التي تتخذ من باكستان مقراً لها، عن مقتل 166 شخصاً، من بينهم ستة أمريكيين، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وعلى مدى أكثر من 60 ساعة، ظلت مومباي رهينة للمسلحين الذين اقتحموا معالم شهيرة، بما في ذلك قصر تاج محل وبرج أوبيروي ترايدنت ومحطة شاتراباتي شيفاجي للسكك الحديدية ومقهى ليوبولد.

وبعد ستة عشر عاماً، لا تزال ندوب ذلك الحدث المروع باقية، ليس فقط في أولئك الذين فقدوا أحباءهم، بل وأيضاً في المعارك القانونية والدبلوماسية المستمرة التي أعقبت الهجمات.

وبحسب تقارير هندية إحدى هذه المعارك هي قضية طهور رانا، وهو من أصل باكستاني، والذي لا يزال في قلب الجدل القانوني المحيط بدوره في الهجمات.

وفي أعقاب الهجمات، ضغطت الهند من أجل اتخاذ إجراءات دولية ضد المسؤولين، وقد أوضح تورط الجماعات المتمركزة في باكستان أن هجمات مومباي لم تكن حادثة معزولة بل كانت جزءًا من تحدٍ إقليمي أوسع.

وتدفقت الإدانات العالمية، لكن القضية أدت أيضًا إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان، حيث اتهمت الهند جارتها بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد العناصر الإرهابية العاملة على أراضيها.