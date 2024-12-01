الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسنقضي عليه

وقال الأسد، في تصريح له، أوردته الأنباء السورية "سانا"، أن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".يأتي ذلك، بحسب الوكالة السورية، خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السوري من بادرا غومبا، بصلاحيات الرئيس في "أبخازيا".وأكد غومبا خلال الاتصال "وقوف بلاده مع سورية في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة"، معتبراً أن "النصر يقف إلى جانب وشعباً وقيادة".جاءت تصريحات تعقيباً على الأحداث الجارية في بلاده بعد إطلاق فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" عسكرية واسعة سيطرت فيها على مدن كبرى مثل حلب وإدلب بالكامل، وأجزاء واسعة من حماة، وسط تقدم واسع.وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ أكد في تصريح له أن بلاده "ستواصل حربها لمكافحة الإرهاب، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضيها".وأضاف الوزير السوري، خلال اتصال تلقاه من نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثا خلاله التطورات في حلب، أن "سوريا ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار والوحدة".