البيت الابيض: لم نقترب من أي اتفاق لوقف النار بغزة

وقال القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في مقابلة مع شبكة أن بي سي الأميركية: "نعمل بنشاط" على وقف إطلاق بين وحركة حماس، لكننا لم نصل إلى ذلك".إلا أنه أكد أن "مزيدا المناقشات والمشاورات ستعقد، على أمل التوصل إلى حول تبادل الأسرى ووقف الحرب".