شخص يذبح زوجته وأولاده ويحرق والدته وشقيقه

نيوز – دولي

شهدت إحدى قرى محافظة القليوبية شمالي جريمة مروعة بعدما أقدم شخص على ذبح زوجته وابنه وابنته وإشعال النيران في والدته وشقيقه ما أسفر عن وفاة أمه في الحال.

وجرى نقل الجثث للمستشفى، واحتجز شقيقه في العناية المركزة نظرا لخطورة حالته بعد إشعال النيران فيه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت بمحافظة القليوبية إخطارا من شرطة النجدة حول الواقعة وانتقل المباحث لموقع الجريمة، وتبين أن المتهم يدعى "علي.ط.م.س" مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر بمركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت التحريات الأولية أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه فقرر التخلص منهما، كما كشفت أن المتهم يتعاطى ولديه سوابق إجرامية.

وألقت أجهزة القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.