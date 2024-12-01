الأمم المتحدة: الأحداث الأخيرة في سوريا تحمل "عواقب وخيمة"

وقال بيدرسن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم في سوريا: "أدعو إلى مشاركة سياسية عاجلة وجادة للأطراف السورية والدولية المعنية لتجنب إراقة الدماء والتركيز على الحل وفقا لقرار مجلس الدولي رقم 2254".وأضاف: "سأواصل العمل مع جميع الأطراف وسأكون على استعداد لاستخدام مساعي الحميدة لدعوة الجهات المعنية والسورية لإجراء مفاوضات جديدة وشاملة حول سوريا".وأشار إلى أنه يتابع الوضع في عن كثب، لافتا إلى "تغيرات جذرية على خطوط التماس" في الأيام الأخيرة.واعتبر أن الأحداث الأخيرة في تشكل "تهديدا خطيرا" على المدنيين وتترتب عليها "عواقب وخيمة" على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.وشدد بيدرسن على "الضرورة الملحة" لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي في مجال حماية المدنيين والبنية التحتية كأولوية. مضيفا أنه سيواصل الضغط من أجل حماية المدنيين ووقف التصعيد.وأكد أنه بدون مشاركة جادة من قبل الأطراف المعنية السورية والدولية الرئيسية في مفاوضات هادفة لإيجاد مخرج من النزاع، فإن تواجه "مزيدا من الانقسام والتدهور والدمار".