في حلب.. فرض حظر للتجوال 12 ساعة

شهدت حلب السورية، مساء الأحد، فرض حظر للتجوال لمدة 12 ساعة.

وأعلنت العمليات العسكرية بعملية "ردع العدوان" التابعة لفصائل المعارضة السورية عن "حظر التجوال في حلب من الساعة 7 من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي حتى 7 من صباح غد الاثنين".

وقالت إن القرار يأتي "حفاظا على سلامة أهلنا في وتأمينا للممتلكات الخاصة والعامة من العبث".

وهاجمت فصائل مسلحة، لقوات السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل دمشق بحلب، كبرى مدن شمال .