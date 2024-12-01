البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي

تنشر نيوز، البيان الختامي لقمة مجلس الخليجي التي انعقدت اليوم الأحد، في الكويت.

وجاء في البيان الختامي للقمة، "نؤكد الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".

وأدان البيان "استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة"، مطالبا بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق والعمليات الإسرائيلية وإنهاء حصار غزة".

وحمل البيان "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء بغزة"، مرحبا بـ" قرار الجنائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية".

كما أدان البيان الختامي بـ"أشد العبارات جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، مضيفا "ندين التصريحات المتطرفة لسموتريتش وبن غفير بشأن التهجير القسري للفلسطينيين".

وانطلقت، اليوم الأحد، في الكويت أعمال القمة الـ45 لدول مجلس الخليجي، وقال الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مستهل كلمته خلال الجلسة: إن "اجتماعنا اليوم في القمة الخليجية تجسيد لوحدة الصف"، مضيفا "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تلقي بظلالها على العالم أجمع".