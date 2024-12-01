إيران بشأن أحداث سوريا: جزء من مؤامرات الكيان

وقال بزشكيان، "الحفاظ على وحدة أراضي وسوريا هو جزء من استراتيجية طهران الإقليمية".

وأضاف أن "الأحداث في جزء من المؤامرات الخبيثة للكيان الصهيوني لنشر الفوضى داخل الإسلامية".

وأكد الرئيس الإيراني أنه "بعد وقف إطلاق بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة".



وهاجمت فصائل مسلحة، لقوات السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل دمشق بحلب، كبرى مدن شمال .