خبير إسرائيلي: المعارضة السورية تعتبرنا أصدقاء وتخطط لفتح سفاراتنا في دمشق وبيروت

نيوز – دولي

صرح الباحث والمختص الإسرائيلي في الأوسط الدكتور موتي كيدار بأن قادة فصائل المعارضة السورية يخططون لفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت.

وقال كيدار إنه "على اتصال مستمر مع قادة الفصائل المعارضة السورية، والانطباع الحاصل لديه هو أنهم لا يعتبرون إسرائيل عدوا، بل أنهم يخططون لفتح سفارة اسرائيلية في دمشق وبيروت بعد على حكومة بشار الأسد".

وخلال حديث مع إذاعة "مكان" العبرية، أضاف كيدار أن "قادة الفصائل المعارضة يعتبرون أن إسرائيل الحل وليست المشكلة".

وفي السياق أكد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تتابع على مدار الساعة مجريات الأحداث في سوريا.

مشددا على أن "إسرائيل تحمي مصالحها الحيوية وتحافظ على إنجازات الحرب بحيث تطبق بشكل صارم للغاية وقف إطلاق في لبنان"، مبينا أن "أي خرق للاتفاق يقابل برد قوي".

هذا ومن المقرر أن يعقد نتنياهو مساء اليوم جلسة لمناقشة الاتصالات الهادفة إلى إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق في غزة، والأوضاع في سوريا.