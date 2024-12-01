نتنياهو: نتابع ما يجري في سوريا

وقال نتنياهو: "نحن نتابع بشكل مستمر ما يحدث في سوريا، نحن مصممون على حماية المصالح الحيوية لإسرائيل والحفاظ على إنجازات الحرب".وتابع: "نحن أيضا نطبق وقف إطلاق بحزم شديد، وأي انتهاك يقابل على الفور برد قوي من الإسرائيلي".ولفت نتنياهو إلى زيادة عمليات التجنيد في "الجيش الإسرائيلي"، قائلا: "نحن هنا مع مجندين جدد في سلاح المدرعات. هناك زيادة كبيرة في التجنيد".