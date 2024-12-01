الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية وثلاث سفن

أعلنت أنصار الله (الحوثيون)، الأحد، عن استهداف مدمرة أمريكية وثلاث سفن تابعة لها.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عملية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد أمريكية في خليج عدن".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري بالمنطقة.