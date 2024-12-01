عراقجي ينقل "رسالة دعم" من إيران الى سوريا

وقال عراقجي إنه نقل للرئيس السوري "رسالة دعم لشخصه ولسوريا وشعبها"، موضحا "توصلنا لتفاهمات جيدة".

وأضاف أن "الظروف في صعبة"، إلى أنه بحث مع تفاصيل الدعم الذي ينبغي تقديمه لسوريا.



الى ذلك، أفادت الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن "الرئيس السوري أكد- خلال استقباله عباس عراقجي في دمشق- أن ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة".