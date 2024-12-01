روسيا تقيل المسؤول عن قواتها في سوريا

قررت روسيا، اليوم الأحد، إقالة المسؤول عن قواتها في سوريا بعد الأحداث الأخيرة.

ونقلت "رويترز"، عن مصادر روسية قولها إن "موسكو أقالت المسؤول عن قواتها في سوريا بعد اجتياح قوات المعارضة حلب".

الى ذلك، قال الروسي في بيان مقتضب على موقعه- إن "الجيش السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".





وهاجمت فصائل مسلحة، لقوات السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا، بحسب وسائل إعلام.