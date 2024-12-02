الجنائية الدولية تعلق على زيادة عدد أوامر الاعتقال غير المنفذة

وقالت أكاني في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمحكمة إن "عدد أوامر الاعتقال التي تنتظر التنفيذ آخذ في التزايد، وهو ما يدعو للقلق. فبعض الأطراف تستضيف أشخاصا مطلوبين للمحكمة. والبعض الآخر، من جمعية الأطراف في المحكمة، لا يتعاون معها".ودعت القاضية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لنظام روما الأساسي. وقالت إن الدعوات العامة لعدم احترام قرارات الجنائية وتفسيراتها القانونية يمكن أن "تضعف شرعية وسلطتها"، فضلا عن إضعاف مصلحة الأعضاء فيها في احترام الدولي.وكانت الجنائية قد أصدرت في نوفمبر مذكرتي اعتقال بحق الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ورفضت الحجج التي قدمتها إسرائيل للطعن في اختصاص الجنائية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنيها والتحقيق في الوضع بفلسطين بشكل عام.وكانت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحققة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، بينما وضعت وزارة الداخلية الروسية القاضية توموكو أكاني، تموز 2023، على قائمة المطلوبين، بوصفها واحدة من قضاة الجنائية الذين اتخذوا "قرارات غير قانونية بشأن اعتقال فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا".وفي ايار من العام الماضي، وجهت الوزارة اتهامات غيابية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية خان كريم أسعد أحمد وقاضية الجنائية روزاريو سلفاتوري أيتالي، ووضعتهم على قائمة المطلوبين.