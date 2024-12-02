إيران تقرر بقاء مستشاريها العسكريين في سوريا

أعلنت إيران، اليوم الإثنين أنها تعتزم الإبقاء على وجود "المستشارين العسكريين" الإيرانيين في لمساندة القوات الحكومية في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.





ولم يحدد المتحدث ما اذا كانت الجمهورية الإسلامية تعتزم زيادة عدد المستشارين أو خفضه. وقال المتحدث باسم اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن "وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل (...) بالتأكيد بحسب رغبة الحكومة السورية".ولم يحدد المتحدث ما اذا كانت الجمهورية الإسلامية تعتزم زيادة عدد المستشارين أو خفضه.

وأعلنت السلطات خلال الأعوام الماضية، مقتل العديد من هؤلاء المستشارين إما في معارك وهجمات ميدانية، أو في ضربات تشنّها على الأراضي السورية.



وأفادت طهران الخميس بمقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني في هجوم شنّه مسلحون قرب حلب في شمال سوريا، غداة اندلاع معارك عنيفة بين السوري وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى حليفة لها بدأت هجوما واسعا.