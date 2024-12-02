بشكل فاضح.. لبنان: إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار

ودعا بري في بيان، "اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة تنفيذ إتفاق وقف إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام اسرائيل بوقف إنتهاكاتها"، كذلك حثها على الزام القوات الإسرائيلية بالإنسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب".وشدد على أن "ما تقوم به القوات الإسرائيلية من أعمال لجهة تجريف للمنازل في اللبنانية الحدودية، واستمرار الطلعات وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية سقط خلالها قتلى وجرحى، وآخرها ما حصل اليوم في "حوش علي" في الهرمل (شرق البلاد) وجديدة مرجعيون (جنوباً)، تمثل خرقاً فاضحاً لبنود إتفاق وقف إطلاق النار".وأردف قائلا:" نسأل اللجنة الفنية التي أُلفت لمراقبة تنفيذ هذا الإتفاق أين هي من هذه الخروقات والإنتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقاً فيما لبنان ملتزم بشكل تام بما تعهد به".جاءت هذه التصريحات بعدما زعم الإسرائيلي أنه "هاجم آليات عسكرية تعمل بالقرب من بنية تحتية عسكرية لحزب الله في الهرمل".بينما أكد اللبناني بوقت سابقا اليوم أن "مسيرة قصفت أحد مراكزه في المنطقة، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة".فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية "مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون الجنوبية قرب الحدود".وكانت إسرائيل قصفت عدة مرات خلال الأيام الماضية بلدات حدودية، لا سيما قرية الخيام.كما حلقت مسيرات في الأجواء اللبنانية مرارا.يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركا وفرنسا، نص على انسحاب الإسرائيلي خلال 60 يوماً من اللبناني، على أن يسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني (30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) ويفكك البنى التحتية العسكرية التابعة له جنوباً.كما أشار إلى ضرورة انتشار اللبناني في الجنوب، وقد بدأ بالفعل وحداته بتعزيز انتشارها منذ الأربعاء الماضي، بينما تعهد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الجمعة الماضي التعاون معه.