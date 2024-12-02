الأمم المتحدة: غزة تضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالعالم

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ 13 شهراً، إن "الوضع في غزة مروع وكارثي".وأضاف غوتيريش، في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، أن "كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض . حان الوقت للتحرك".وعلى الصعيد ذاته، قال غوتيريش إن قطاع غزة يعد "أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان، يخسر العديدون أطرافاً ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى".