غارة "إسرائيلية" تخرق الاتفاق وتستهدف جنوب لبنان

استهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، منطقة جنوب .

وأفادت وسائل إعلام دولية، بـ"شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة برغز في القطاع من جنوب لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.