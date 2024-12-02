ما هو مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين؟

نيوز – دولي

وجهت "حماس" رسالة مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحة أن 33 أسيرا إسرائيليا قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب نتنياهو وجيشه.

وقالت الحركة فير بيان لها، ان "33 أسيرا صهيونيا قتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي".

وأضافت: "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا إن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا، مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

وتواصل حربها على قطاع منذ 7 تشرين 2023، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.



