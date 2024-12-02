روسيا تعرقل برنامجا أمريكيا في مجلس الأمن

وكتب بوليانسكي في صفحته على منصة "تلغرام": "كما توقعت، انطلاقا من المبدأ بقي الأمريكيون والبريطانيون لشهر كامل دون عمل معتمد لمجلس الدولي، رافضين حذف الاجتماع الخاص بأوكرانيا، ومن الصعب القول ما إذا كان ذلك عنادا أمريكيا أم تضامنا أنغلوساكسونيا، ولكن النتيجة واحدة، أما نحن فموقفنا متوقع وشفاف منذ البداية".يذكر أن رئاسة مجلس الدولي تنتقل في كل شهر من بلد إلى آخر، حيث تولت الرئاسة لشهر نوفمبر، وفي تولت الرئاسة.