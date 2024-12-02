غارات "إسرائيلية" تستهدف لبنان

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، بلدات عدة في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على مرتفعات الريحان وأطراف بلدتي جباع وحومين الفوقا جنوبي لبنان".

وأضافت أن "غارتين إسرائيليتين على محيط بلدتي حوش علي ووادي بالبقاع شرقي لبنان".

وكانت هيئة البث "الإسرائيلية" قالت، مساء اليوم، إن "إسرائيل" سترد خلال ساعات على ما وصفته "انتهاك حزب الله" قرار وقف إطلاق .

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين الأول 2023.