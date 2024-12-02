هدد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الاثنين، بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في فسيكون هناك جحيما في .

وقال "إذا لم يطلق سراح الرهائن في قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك يدفع ثمنه في الأوسط".

وأضاف "سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة".

ولفت الى أن "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال"، مضيفا "أفرجوا عن الرهائن الآن".