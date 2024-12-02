حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على لبنان

وقالت الوزارة في بيان، إن "غارة الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح".وأضافت "أدت غارة الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح".واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الاثنين، بلدات في .وكانت هيئة البث "الإسرائيلية" قالت، مساء الاثنين، إن "إسرائيل" سترد خلال ساعات على ما وصفته "انتهاك حزب الله" قرار وقف إطلاق .وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.