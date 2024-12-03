انقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا

نيوز – دولي

أفادت صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية Helsingin Sanomat بانقطاع الاتصالات بين السويد وفنلندا.

ووفقا لنفس المصدر، فإنه بسبب الانقطاع تضرر الإنترنت، حيث أكدت الصحيفة أن الحادث تم تسجيله على اليابسة في فنلندا الماضية.

وأوضح المنشور أن الفنلندية تشتبه في أن الاختراق حدث عمدا، وهو ما تم إبلاغ السلطات السويدية به.

كما أشارت "هلسنغن سانومات" إلى حدوث انقطاع واسع النطاق في شبكة شركة الألياف الضوئية Global Connect في فنلندا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك بسبب عطل أو انقطاع في الكابل. وبحسب المعلومات الواردة على موقع Global Connect، فإن الأمر يتعلق بـ "انقطاعات معزولة" في شبكات الألياف الضوئية التابعة للشركة، والتي سببها تلف في الاتصالات على مستوى موقعين مختلفين.

يذكر أن هذا الحادث ليس من نوعه، ففي وقت سابق أعلنت شركة Cinia الفنلندية أنها أصلحت العطل في C-Lion1 التابع لها والذي يربط بين فنلندا وألمانيا، مضيفة أن الاتصال المباشر بالكابل بين البلدين عاد للعمل بشكل كامل.

كما أعلنت، في 28 من تشرين الثاني، شركة سويدية مشغلة لكابل اتصالات آخر يربط بين السويد وليتوانيا أنه تم إصلاح ذلك الكابل أيضا بعد انقطاع دام نحو أسبوعين.

وتضرر الكابلان في المياه السويدية في منطقة شوهدت فيها ناقلة البضائع "يي بينغ 3" التي ترفع علم الصين، فيما زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قبطان السفينة الصينية المذكورة مواطن روسي.