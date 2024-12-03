طهران: تم إبلاغ أنقرة برسالة واضحة وصريحة بشأن أحداث سوريا الأخيرة

وأفادت تسنيم للأنباء بأن إسماعيل بقائي أوضح على هامش اجتماع منظمة الاقتصادي (إيكو) أن "عراقجي أجرى محادثات مهمة خلال زيارته إلى أنقرة".وأكد بقائي أن "الرسالة الواضحة للجمهورية الإسلامية بشأن دعمها لتركيا في مواجهة الإرهاب قد تم نقلها. وخلال هذه الزيارة أطلع عراقجي عن كثب على أحدث التطورات الميدانية، وتم إجراء محادثات صريحة ومهمة جدا، للتأكيد على ضرورة توصل جميع دول المنطقة، وخاصة جيران إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب مرض معد لا يتوقف عند نقطة معينة. وبالتالي إذا لم تتعاون وتشارك لمواجهة هذه المشكلة فستتأثر جميع .