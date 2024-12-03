جيش كوريا الجنوبية يعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الأحكام العرفية".وأمر الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.وأضافت الوزارة أن الوزير أمر أيضًا بالبقاء في حالة تأهب طارئة.وفقًا لقناة "واي تي إن" التلفزيونية المحلية، يتجه رئيس إلى المجلس ويخطط لعقد جلسة. لكن يونهاب ذكرت أن مدخل مسدود وأن المشرعين غير قادرين على الدخول.في حين قال رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، الثلاثاء، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ"، وأنه "سيمنعه" مع الشعب. كما وصفت أحزاب أخرى الإعلان بأنه "غير دستوري ومعادٍ للعامة"، بحسب يونهاب.