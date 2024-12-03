143 وفاة حتى الان.. مرض غامض يفتك بسكان الكونغو

وقال ريمي ساكي، كوانجو، وأبولينير يومبا وزير بالمقاطعة، أمس الإثنين، إن المصابين ظهرت عليهم أعراض تشبه الأنفلونزا منها ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد.وجرى إرسال فريق طبي إلى منطقة بانزي لجمع عينات وإجراء تحاليل لتحديد المرض.وأوضح ساكي ويومبا أن المرضى يموتون في منازلهم بسبب نقص العلاج.وذكر خبير أوبئة محلي أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من المرض. وقال متحدث باسم منظمة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة التابعة للأمم أُبلغت بوجود المرض الأسبوع الماضي، وتعمل مع وزارة في الكونغو لإجراء مزيد من التحقيقات.