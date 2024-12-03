البرلمان الكوري الجنوبي يرفض إعلان الأحكام العرفية

صوت الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.



وقالت وسائل إعلام دولية، إن "البرلمان الكوري الجنوبي يصوت بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في والتعاطف مع الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.

وأصدرت القيادة العسكرية مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية، ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.