يوتيوبر عربي ينهي حياته "شنقا"

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الشاب الذي أنهى حياته يحمل جنسية إحدى ويعمل "يوتيوبر"، لدى الكثيرين.وتجري أجهزة الأردنية تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث والوقوف على حيثيات الواقعة من قبل الأجهزة المعنية المتواجدة في موقع الحادثة.ووصل إلى موقع الحادث المدعي العام الأردني والطب الشرعي، للوقوف على حيثيات الواقعة.وشهدت منطقة جبل في عمان تجمهر المواطنين الأردنيين في منطقة الحادث، وسط تساؤلات التواصل الاجتماعي حول اسم الشخص الذي أنهى حياته.