اسهم الشركات الكورية الجنوبية تنخفض بشكل حاد بالتعاملات الأمريكية

ووفقا لشبكة CNN فقد انخفضت أسهم iShares MSCI South Korea ETF، المسجلة في الولايات والتي تضم حوالي 100 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 6٪.وانخفضت أسهم سامسونغ شركة في الجنوبية بنسبة 7% في تعاملات .وقفز الأمريكي نحو 2% مقابل الوون وهو أضعف أداء للعملة الكورية الجنوبية منذ عام 2009.وتعد الجنوبية رقم 13 كأكبر اقتصاد في العالم.وفي وقت سابق اعتمد برلمان الجنوبية قرارا يدعو إلى إلغاء الأحكام العرفية في الجمهورية.