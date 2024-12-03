واشنطن بشأن كوريا الجنوبية: نريد حلا سلميا للخلافات

اعربت الأمريكية، الثلاثاء، عن رغتبها برؤية حل سليم للخلافات في كوريا الجنوبية.

وقالت الخارجية الأمريكية، "لم يتم إبلاغنا مسبقا بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية".



وأضافت "نريد أن نرى حلا سلميا لهذه الخلافات السياسية وفق في كوريا الجنوبية".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.

وصوت الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

يشار الى أن القيادة العسكرية أصدرت مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية، ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.