البنتاغون تعلن قصف راجمات ومدافع شرقي سوريا

أعلنت الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن قصف راجمات ومدافع شرقي .

وقالت البنتاغون، "وجهنا ضربات ضد راجمات ومدافع هاون بعد أن أطلقت نيرانها باتجاه قواتنا في قاعدة شرق سوريا".

وأضافت "لسنا متأكدين من تبعية الأسلحة المستهدفة لكن نعلم أن مليشيات مدعومة من تنشط في المنطقة".

وتابعت الأمريكية "ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا"، بحسب وصفها.