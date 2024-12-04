وجاء في نص المقال ان "القوى الخارقة للطبيعة مثل السحر في الحروب للانتصار على العدو"، الى ان "هتلر وقادة الحزب النازي كانوا مهتمين جدًا بالسحر، وخلال الحرب العالمية الثانية، لعب السحر والتنجيم دورًا مهمًا في العمليات النازية، وأصبحت هذه الاتجاهات في النهاية الهوية الوطنية الألمانية والسياسة الرسمية للحزب النازي".ويضيف ان "هذه الأيام تسمع أخبار كثيرة عن قيام الصهيوني باستخدام قوى سحرية وغيبية كالجن للعثور على أنفاق حزب الله والمقاومة الفلسطينية واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وهو ما لا ينكره ولا يرفضه بعض الخبراء".واعتبر انه "يتأكد في هذا السياق، ما ذكرته صحيفة الديلي تلغراف في تقرير لها أن الصهيوني استعان بحاخام للعثور على أنفاق حزب الله، وفي السياق ذاته كتبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: ضباط فوجئوا بقدرة هذا الحاخام الذي اكتشف الأنفاق دون أي معدات ودون الاستعانة بتقارير استخباراتية".ويضيف ان "الصهاينة يجتهدون في الميتافيزيقا والخوارق ويظهرون اهتماما بها، وأحيانا في بعض الفيديوهات القديمة وحتى الفيديوهات الجديدة من بعض الحاخامات، هناك تصريحات حول نصح المسؤولين السياسيين والعسكريين باستخدام علوم غريبة وقوى ميتافيزيقية من أجل تحقيق السياسة، وأثيرت الأهداف العسكرية للكيان الصهيوني، وبحسب أحد عناصر حزب الله الذي تم أسره من قبلهم وبسبب التدريبات السابقة فقد نجح في اجتياز جميع مراحل التحقيق وكشف الكذب، وعندما وصل الأمر إلى قسم الجني مارسوا عليه ضغوطاً كبيرة باستخدام القوى الميتافيزيقية".