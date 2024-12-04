الكثير من المشكلات والمتاعب.. مفكر مصري يحذر العراق بسبب ترامب

وعلق خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة " MBC مصر" على تهديدات ترامب للمقاومة حال عدم الإفراج عن المحتجزين الإسرائليين بأن "الشعب الفلسطيني جرى تطعيمه تطعيما كاملا ضد المعارك".وأعرب عن دهشته تجاه تصريحات ترامب، متسائلا: "أي مجتمع دولي نعيش فيه؟ أي قواعد يمكن تطبيقها؟ وكيف يمكن أن تستمر الأحوال على هذا النحو؟".وسخر من تصريحات ترامب السابقة حول ضم الضفة الغربية، قائلا إن: "الإسرائيليين صعبانين عليه، لأن أرضهم صغيرة ويريد أن يوسعها لهم، وحماس بنظره لم تنل جزاءاها فيريد أن يريها الجحيم الحقيقي، يتصرف تصرفات إلهية شيء جنوني".وتوقع شنه هجوما عسكريا ضد غزة، قائلا: "لا استبعد أن يقوم ترامب بعمل عسكري عنيف على غزة"، فضلا عن المرشح للكثير من المشكلات والمتاعب، قائلا إن إسرائيل تتجه من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى .