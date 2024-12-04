لأسباب طبية.. إطلاق سراح نرجس محمدي من السجن في إيران

أطلقت السلطات سراح نرجس محمدي، الحائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ تشرين الثاني 2021، اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، وفق ما أعلن محاميها على منصة "إكس".





وعرفت بنشاطها ضد إلزامية الحجاب، وضد الإعدام. وقال المحامي نيلي: "بناء على رأي الطبيب الشرعي، علّقت في تنفيذ الحكم الصادر بحق نرجس لمدة ثلاثة أسابيع، وأطلق سراحها".وعرفت بنشاطها ضد إلزامية الحجاب، وضد الإعدام.