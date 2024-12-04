Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بطلب منه.. البرلمان يستضيف رئيس الوزراء اليوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

شعار هتلر الشخصي في بولندا.. كيف عثروا عليه؟

دوليات

2024-12-04 | 08:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شعار هتلر الشخصي في بولندا.. كيف عثروا عليه؟
509 مشاهدة

ذكرت وكالة أنباء PAP أن المتحف الوطني في بوزنان ببولندا اكتشف الشعار الشخصي لأدولف هتلر في مجموعته، لكنه لن يعرضه.

وقد تم التعرف على الشعار من قبل المتخصصة في تاريخ الفنون ألكسندرا بارادوفسكايا، حيث يبلغ طول الشعار مترا، وعرضه مترا، وهو مطرز بخيوط ذهبية، وفي وسطه صليب معقوف، ومحاط بأوراق البلوط، وأربعة نسور في الزوايا.

ويعتقد المتخصصون في بولندا أنه قد يكون الشعار الوحيد الذي بقي حتى يومنا هذا، والذي أعد خصيصا لهتلر، حيث قال بافيل أوسيس من مكتب المتحف: "حقيقة أن هذا الشعار ربما يكون الوحيد من نوعه، وهو ما لا يجعلنا فخورين على نوع خاص، حيث لا نخطط لعرضه، ولا يتم التخطيط لمزيد من البحث حول هذه القطعة الأثرية".

ووفقا له، فإن الشعار سيذهب قريبا إلى المستودع، وتابع: "إذا لزم الأمر، سنكون مستعدين لتقديمه للأشخاص أو المؤسسات المعنية".

وقد اهتمت بارادوفسكايا بهذه القطعة أثناء بحثها عن معروضات لمعرض بعنوان "أوهام الهيمنة"، المخصص للهندسة المعمارية والحياة اليومية في ظل الاحتلال الألماني، والذي يقام في مركز زاميك الثقافي بمدينة بوزنان. وفي مقابلة مع PAP قالت الباحثة إنها خلطت في البداية ما بين هذا الشعار وشعار قائد الجيش الألماني هاينريش هيملر، والذي ألقى خطابين في بوزنان، أكتوبر 1943، أعلن فيهما صراحة عن إبادة اليهود. وأصبح من المعروف لاحقا أن هيملر استخدم راية مختلفة، فيما أكدت الخبيرة، بناء على دراسة المواد المقارنة، أن الشعار من مجموعة متحف بوزنان كان الشعار الخاص بأدولف هتلر شخصيا.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

هتلر

بولندا

الشعار

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
Play
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
Play
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
Play
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
Play
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Play
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
Play
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
Play
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
Play
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
Play
البرلمان يفشل في تقسيم الإرث - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
Play
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
Play
03-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Play
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
Play
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
Play
زوم ميوزك - شنو يضوجك؟ 3-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
الأسد يزيد رواتب العسكريين
11:08 | 2024-12-04
نجل نتنياهو في أسر حماس
10:35 | 2024-12-04
بينهم أجانب.. الجيش السوري يقتل 300 ارهابي
10:04 | 2024-12-04
واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان صامد
08:42 | 2024-12-04
وزير دفاع كوريا الجنوبية يعترف بمسؤوليته عن احداث الامس ويعرض استقالته
07:53 | 2024-12-04
لأسباب طبية.. إطلاق سراح نرجس محمدي من السجن في إيران
07:29 | 2024-12-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.