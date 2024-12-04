شعار هتلر الشخصي في بولندا.. كيف عثروا عليه؟

وقد تم التعرف على من قبل المتخصصة في تاريخ الفنون ألكسندرا بارادوفسكايا، حيث يبلغ طول مترا، وعرضه مترا، وهو مطرز بخيوط ذهبية، وفي وسطه صليب معقوف، ومحاط بأوراق البلوط، وأربعة نسور في الزوايا.ويعتقد المتخصصون في بولندا أنه قد يكون الوحيد الذي بقي حتى يومنا هذا، والذي أعد خصيصا لهتلر، حيث قال بافيل أوسيس من المتحف: "حقيقة أن هذا ربما يكون الوحيد من نوعه، وهو ما لا يجعلنا فخورين على نوع خاص، حيث لا نخطط لعرضه، ولا يتم التخطيط لمزيد من البحث حول هذه القطعة الأثرية".ووفقا له، فإن سيذهب قريبا إلى المستودع، وتابع: "إذا لزم الأمر، سنكون مستعدين لتقديمه للأشخاص أو المؤسسات المعنية".وقد اهتمت بارادوفسكايا بهذه القطعة أثناء بحثها عن معروضات لمعرض بعنوان "أوهام الهيمنة"، المخصص للهندسة المعمارية والحياة اليومية في ظل الاحتلال الألماني، والذي يقام في مركز زاميك الثقافي بمدينة بوزنان. وفي مقابلة مع PAP قالت الباحثة إنها خلطت في البداية ما بين هذا وشعار قائد الجيش الألماني هاينريش هيملر، والذي ألقى خطابين في بوزنان، أكتوبر 1943، أعلن فيهما صراحة عن إبادة اليهود. وأصبح من المعروف لاحقا أن هيملر استخدم راية مختلفة، فيما أكدت الخبيرة، بناء على دراسة المواد المقارنة، أن من مجموعة بوزنان كان الخاص بأدولف هتلر شخصيا.