واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان صامد

وقال بلينكن أن "أي انتهاكات للاتفاق يعلن عنها يتم التعامل معها من خلال آلية مخصصة لذلك".وأوضح: "وقف إطلاق في متماسك ونستخدم آلية للتصدي لأي انتهاكات يعلن عنها".واشتعل الصراع بين وحزب الله بسبب الحرب بين وحماس في منذ السابع من تشرين 2023.وتوسطت الولايات وفرنسا في وقف إطلاق بين وحزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، أملا في إنهاء المواجهة الأكثر إزهاقا للأرواح خلال سنوات بين الجانبين. ويتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة.