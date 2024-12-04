بينهم أجانب.. الجيش السوري يقتل 300 ارهابي

ونقلت الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "قواتنا تخوض معارك ضارية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف الشمالي".فيما ذكرت التلفزيون السوري الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "وحدات من قواتنا المسلحة، المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف الشمالي، تخوض منذ معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام".وأضافت أن "القوات السورية تقوم باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم، على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي"، مبينة أن "ضربات السوري أوقعت نحو 300 قتيل من الإرهابيين بينهم جنسيات أجنبية".