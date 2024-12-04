ميقاتي: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متواصلة

وقال ميقاتي أن "الخروقات الإسرائيلية تجاوزت حتى الآن 60 خرقا".وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه "لمس من خلال اتصالاته مع التي شاركت في التوصل إلى وقف اطلاق وتحديدا الولايات وفرنسا، حرصا على معالجة هذا الموضوع".وأفاد ميقاتي: "ومن هنا.. حصل في اليومين الأخيرين تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".وموجها كلمته للبنانيين، قال رئيس الحكومة: "لبنان السلام والكرامة يقول للعائدين إلى أرضهم و بلداتهم، إن الحكومة ستواكب عودتكم وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني".وتابع قائلا: "كما نقول لأصدقاء كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي، متطلعين معا إلى مزيد من التفاعل والتضامن.. أما للبنانيين المنتشرين فنقول لكم وأنتم للبنان فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال".وأكد أن الأزمات هي محك مسؤولية أن نكون لبنانيين ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصر، مردفا بالقول: "واجبنا أن يكون لدينا إرادة وقدرة على المبادرة ورؤية مستقبلية للإنقاذ على قدر ما نحمل من إيمان بهذا الوطن".ومضى قائلا: "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديد التاسع من يناير موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".وختم ميقاتي كلمته: "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".