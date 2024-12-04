كم عدد النازحين من حلب خلال أسبوع؟

نيوز – دولي

أفاد المفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، أن نحو 150 ألف نزحوا بسبب القتال في محافظة حلب خلال أسبوع، وعددهم في تزايد مستمر.

وكتب على منصة "إكس": "عدد السوريين الذين أجبروا على النزوح بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة وقد وصل إلى نحو 150,000 في أقل من أسبوع، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع".

وفي 27 تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية، هجومًا عنيفًا على نقاط السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.

وشنّ التنظيم قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.