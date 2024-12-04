ترامب يعيّن بوهلر مبعوثا لشؤون الرهائن

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن بوهلر كان مفاوضه الرئيسي في الذي تولى العمل على ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم".وقال: "تفاوض (بوهلر) مع مجموعة من أصعب الشخصيات في العالم، ومنهم طالبان".وأضاف: "لكن آدم يعرف أنه لا أحد أقوى من الولايات الأمريكية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها".وتابع: "سيعمل آدم بلا كلل لإعادة مواطنينا الأميركيين العظماء إلى الوطن".وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، وهي اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى.