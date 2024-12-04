البرلمان الفرنسي يسحب الثقة من الحكومة

وحجب الفرنسي الثقة عن حكومة بارنييه، اذ تم التصويت لصالح حجب الثقة بواقع 331 صوتا.وأكدت وسائل إعلام دولية، أنه وبناء على نتائج التصويت يتعين على حكومة بارنييه تقديم استقالتها.وأشارت في السياق إلى أن إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة يعتبر من نوعه في منذ العام 1962.