سهيل الحسن.. جندي بشار الأسد "المفضل" يظهر من جديد

وفي أحدث صورة متداولة له، تظهر يد الحسن اليسرى مغطاة بالضماد. إلا أنه من غير المعروف سبب الإصابة.المتحدث باسم العمليات العسكرية لفصائل المعارضة حسن عبد الغني أعلن أسر عناصر من الفصائل المسلحة الموالية للنظام السوري والفرقة 25 قوات خاصة التابعة للنظام، وهي الفرقة التي يقودها الحسن.